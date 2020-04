जम्मू कश्मीरमध्ये चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

जम्मू कश्मीर मधील शोपियन जिल्ह्यात दहशतवादी व सुरक्षा दलाच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. अद्याप घटनास्थळी शोधकार्य सुरू अ्सून आणखी काही दहशतवादी लपले आहेत का याचा शोध घेण्यात येत आहे. शोपियनमधील दैरू भागात काही दहशतवादी लपले असल्याची माहिती जवानांना मिळाली होती. त्या माहितीच्या आधारे जवानांनी या भागात शोध मोहिम सुरू केली. या कारवाईच्या वेळी झालेल्या चकमकीत दोन दहशतवादी ठार झाले.

2 terrorists killed in an encounter in the Dachan area of Kishtwar. Police, Army, and Central Reserve Police Force (CRPF) forces were deployed in the difficult terrain on a tip-off. 2 weapons have been recovered from the killed terrorists: Inspector General of Police, Jammu pic.twitter.com/3VwFKnjfi0

— ANI (@ANI) April 17, 2020