जम्मू -कश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांसोबतच्या चकमकीत दोन जवान शहीद

जम्मू कश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात दहशतवादी व जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले.

2 Army personnel killed in encounter with terrorists in Jammu and Kashmir’s Rajouri district: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2023