शिंदे मालकाच्या घरातून सामान चोरून नेणारे नेते, के. सी. त्यागींचा हल्ला

सामना ऑनलाईन
|

‘एकनाथ शिंदे यांचे स्वतःचे काय आहे? त्यांनी संघर्ष करून पक्ष काढलेला नाही. ते पक्षाचे मालक नाहीत. मालकाच्या घरातून सामान चोरून नेणारे नेते आहेत. त्यांची नितीश कुमारांशी अजिबात तुलना करू नका,’ असा जोरदार हल्ला संयुक्त जनता दलाचे ज्येष्ठ नेते के. सी. त्यागी यांनी आज केला.

एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत ते बोलत होते. ‘नितीश कुमार म्हणजे शिंदे नव्हेत. नितीश यांनी शौर्य आणि पराक्रमाने राष्ट्रीय जनता दलाशी लढून आजचे स्थान मिळवले आहे. 1995 मध्ये जेव्हा ते मुख्य पक्षापासून वेगळे झाले तेव्हा ते संपले असे सगळेच म्हणत होते. मात्र नितीश यांनी मोठय़ा कष्टाने आणि घाम गाळून स्वतःचा पक्ष निर्माण केला. ते मालक आहेत. शिंदेंशी त्यांची तुलना करू नका,’ असे त्यागी यांनी ठणकावले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

बोगस आधारकार्ड आणि मतदारांची घुसवाघुसवी उघड; रोहित पवारांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आधारकार्ड काढले, फक्त 20 रुपयांत

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 17 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क लक्ष दिव्यांच्या तेजाने लखलखणार, आजपासून मनसेचा दीपोत्सव; उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ

हिंदुस्थान रशियाकडून आता तेल खरेदी करणार नाही! ट्रम्प यांनी पुन्हा केली मोदींची पोलखोल

मतदार याद्यांवरील आक्षेपांचे काय करायचे? मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे केंद्रीय आयोगाला पत्र, सर्वपक्षीय नेत्यांनी आवाज उठवताच हालचाली

बुलढाण्यात एक लाखाहून अधिक बोगस मतदार, शिंदे गटाचाही आरोप

महागाई आणि बेरोजगारी तरीही दिवाळीच्या उत्साहाला उधाण

नेस्लेच्या 16 हजार कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड

शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळाले 1800 कोटी, घोषणा 31 हजार कोटींच्या पॅकेजची; पंचनाम्याअभावी 27 जिल्हे मदतीपासून वंचित