आमच्यावर हल्ला करणारे तुमच्या देशात मोकाट फिरताहेत! जावेद अख्तरांनी काढली पाकिस्तानची लक्तरं

अनेक बॉलिवूडपटांची कथा-पटकथा, संवाद यांच्या जोरावर यशस्वी झालेले लेखक-गीतकार म्हणजे जावेद अख्तर. त्यांनी लिहिलेल्या अनेक दमदार संवादांनी लोकांच्या मनावर राज्य केलं. आपल्या थेट वक्तव्यांनी त्यांनी बऱ्याचदा वादही ओढवून घेतले. पण, यावेळी मात्र त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. कारण, पाकिस्तानी भूमीवर जाऊन त्यांनी पाकिस्तानलाच रोखठोक शैलीत आरसा दाखवला आहे.

अख्तर हे लाहोर येथील फैज फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी झाले होते. त्यावेळी त्यांनी पाकिस्तानकडून हिंदुस्थानला दिल्या गेलेल्या वागणुकीवर आसूड ओढले. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात पाकिस्तानी प्रेक्षक असूनही त्यांनी अख्तर यांना दाद दिली. या कार्यक्रमाचे अनेक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होताना दिसत आहेत. या व्हिडीओत अख्तर पाकिस्तानची शाब्दिक धुलाई करताना दिसत आहेत.

ते यावेळी म्हणाले की, आम्ही तर मुंबईकर आहोत. आम्ही पाहिलं की आमच्या शहरावर कसा हल्ला करण्यात आला होता. ते लोक नॉर्वे किंवा इजिप्तवरून आले नव्हते. ते हल्लेखोर आजही तुमच्या देशात मोकाट फिरत आहेत. ही तक्रार जर एखाद्या हिंदुस्थानी नागरिकाने केली तर तुम्हाला त्याचं वाईट वाटायला नको, अशा थेट शब्दात अख्तर यांनी पाकिस्तानच्या हिंदुस्थान द्वेषाची पिसं काढली.

या दोन्ही देशांतील कलाकारांना मिळणाऱ्या वागणुकीवरही त्यांनी थेट भाष्य केलं. ते म्हणाले की, आम्ही नुसरत फतेह अली खान, मेहंदी हसन यांचे जाहीर कार्यक्रम आयोजित केले होते. पण, तुमच्या देशात मात्र लता मंगेशकर यांचा एकही कार्यक्रम झाला नाही, असं अख्तर यावेळी म्हणाले. त्यांच्या या वाक्यानंतर टाळ्यांचा कडकडाट झाला. हे व्हिडीओ सोशल मीडियावर आल्यानंतर नेटकऱ्यांनी पाकिस्तान्यांची आणखी खिल्ली उडवायला सुरुवात केली.

Another day another humiliation for pakistan..well said #javedakhtar pic.twitter.com/19eIpGDI9O

— Gaurav (@SportsFreakhu) February 21, 2023