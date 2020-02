जयललितांच्या रुपात पुन्हा एकदा झळकली कंगना, नेटकरी म्हणतात सेम टू सेम!

क्वीन, मणिकर्णिका, तनू वेड्स मनू अशा दमदार हिट चित्रपटांनी बॉलिवूडची क्वीन झालेली कंगना पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. तमिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जीवनावर येणाऱ्या ‘थलैवी’ या चित्रपटातून ती पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे.

काही काळापूर्वी कंगनाचा या चित्रपटातला लूक व्हायरल करण्यात आला होता. हिरव्या रंगाची कप्तान घातलेल्या वेशात कंगनाचा जयललिता रुपातला फोटो व्हायरल झाला होता. त्यावर अनेक नेटकऱ्यांनी टीकाही केली होती. तिचा प्रोस्थेटिक लूक अनेकांना पसंत पडला नव्हता. पण, आता कंगनाचा अजून एक लूक व्हायरल झाला आहे. या लूकमध्ये ती पांढऱ्या वेशात आणि कपाळावर मोठं कुंकू लावलेल्या रुपात दिसत आहे. विशेष म्हणजे तिचा हा स्मितहास्य असलेला फोटो हुबेहूब जयललिता यांच्या तशाच प्रकारच्या मूळ फोटोसारखा दिसत आहे. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी कंगनाच्या या लूकचं कौतुक केलं आहे.

OMG both looks identical, now I can’t wait for the movie.

Dedication level #kangnaranaut

This is #Thalaivi This is #Thalaivi too pic.twitter.com/NGAbVt9K37

