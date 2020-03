Video – भर स्टेजवर जदयू आमदाराने कार्यकर्त्यांकडून पाय चेपून घेतले

बिहारमध्ये सत्ताधारी जदयूच्या आमदाराने कार्यकर्ता संमेलनात चक्क कार्यकर्त्यांकडूनच पाय चेपून घेतल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकऱी त्या आमदारावर भडकले आहेत.

#WATCH Bihar: Janata Dal (United) MLA from Nawada, Kaushal Yadav gets his legs massaged by party workers at Gandhi Maidan in Patna. pic.twitter.com/5W2QUPtM3M

— ANI (@ANI) March 1, 2020