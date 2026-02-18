जेएनपीएची ई-स्पीड बोट ‘नापास’, चाचणीत अपेक्षित वेग नाही, बॅटऱ्यांच्या चार्जिंगला उशीर

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जेएनपीएची ई-स्पीड बोट ‘चाचणी’ परीक्षेत सपशेल नापास झाली आहे. या बोटीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी असून बॅटरी चार्जिंग करण्यासाठीदेखील उशीर होत असल्याचे तज्ज्ञांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या ई-बोटी आता सायडिंगला गेल्या असून ३८ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूदही रद्द करण्याच्या हालचाली प्रशासनाने सुरू केल्या आहेत.

जेएनपीए जेट्टी ते गेट वे ऑफ इंडियापर्यंत कामगारांना जलद प्रवास करण्यासाठी दोन ई-बोटी तयार करण्याचे कंत्राट माझगाव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले होते. या बोटी ३५ ते ४० मिनिटांतच गेट वे ऑफ इंडिया ते जेएनपीएची जेट्टी हे अंतर गाठतील अशी अपेक्षा होती. १० ते १२ प्रवाशांची क्षमता त्याचे असून गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत या ई-स्पीड बोटी जेएनपीएच्या सेवेत दाखल होतील अशी घोषणाही करण्यात आली होती.

प्रत्यक्ष प्रवास सुरू होणार तरी केव्हा?

माझगाव डॉकमध्ये अत्याधुनिक बनावटीच्या दोन ई-बोटी तयार झाल्यानंतर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत त्याची चाचणी घेण्यात आली. त्यावेळी जेएनपीएच्या मानांकनाप्रमाणे या बोटी नसल्याचे आढळून आले. या बोटींचा उपयोग बंदरात विविध कामांसाठी येणारे शेकडो कामगार तसेच प्रवाशांसाठीदेखील झाला असता, पण अजूनपर्यंत या बोटी प्रतीक्षेतच आहेत. प्रत्यक्षात ई-बोटींचा प्रवास सुरू होणार तरी केव्हा, असा सवाल प्रवासी व कामगारांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईतील म्हाडाच्या 388 इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास

महाराष्ट्राच्या कबड्डी संघात घुसवाघुसवी

धावत्या कल्याण लोकलमध्ये गर्दुल्ल्यांचे ‘दम मारो दम’, ट्रेनमधील व्हिडीओ व्हायरल

40 टक्के कमिशन जाहिरातबाजी, राहुल गांधींविरुद्ध मानहानीचा खटला रद्द

उरणच्या युवा चित्रकाराची आंतरराष्ट्रीय भरारी, वरद गावंड याच्या जलरंग चित्रांची सिंगापूर येथील प्रदर्शनासाठी निवड

शिखर बँक घोटाळा; ईओडब्ल्यूचा तपासाला पूर्णविराम, रोहित पवारांचा दावा, ईडी आग्रही

कल्याणच्या पार्किंगमधील आगीचे गौडबंगाल काय?, लाल चौकीत पुन्हा भडका; 12 गाड्या जळून खाक

पोलीस डायरी – – लोकांच्या जिवाशी खेळणारे, मंत्रालयातील लाचखोर लोकसेवक

Digital Shield for MSRTC 7035 CCTV Cameras at 633 Locations Across Maharashtra (1)

एसटीच्या सुरक्षेला डिजिटल कवच! बसस्थानके, डेपो, कार्यशाळांच्या 633 ठिकाणी 7035 सीसीटीव्ही कॅमेरे