कन्हैया कुमार, उमर खालिदसह 10 जणांवर देशद्रोहाचा खटला चालणार; राज्य सरकारची मंजुरी

जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा माजी अध्यक्ष आणि सीपीआय नेते कन्हैया कुमार, उमर खालिदसह 10 आरोपींविरोधात देशद्रोहाचा खटला चालवण्यास दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने मंजुरी दिली आहे. केजरीवाल सरकारच्या कायदेविषयक विभागाने दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला हा खटला चालवण्याची मंजुरी दिली आहे. गेल्या एक वर्षांपासून हे प्रकरण दिल्ली सरकारकडे पडून होते, अखेर दिल्ली सरकारने शुक्रवारी यावर निर्णय घेतला.

जेएनयूच्या कॅम्पसमध्ये 9 फेब्रुवारी 2016 रोजी संसदेवरील हल्ल्याचा मास्टरमाईंड दहशतवादी अफजल गुरू आणि मकबूल भट यांना देण्यात आलेल्या फाशीविरोधात आंदोलन करण्यात आले होते. हे प्रकरण तापल्यानंतर कन्हैया कुमार, उमर खालिद आणि अनिर्बान यांना अटक करण्यात आली होती. जेएनयू कॅम्पसमध्ये आयोजित आंदोलनामध्ये देण्यात आलेल्या घोषणाबाजीचे समर्थन केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यावेळी कन्हैया कुमार जेएनयूएसयूचा अध्यक्ष होता. या अटकेविरोधात देशभरातील अनेक विद्यापीठांमध्ये आंदोलनही करण्यात आली होती. यानंतर तिघांना जामीन देण्यात आला होता. या प्रकरणी आता कन्हैया कुमारसह 10 जणांवर देशद्रोहाचा खटला चालणार आहे.

JNU sedition matter: Prosecution Department of Delhi government has given its approval for a trial in the matter. Former JNU Students Union President Kanhaiya Kumar and others are involved in the matter. pic.twitter.com/A9OGNwKTSj

