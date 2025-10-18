दिल्लीत JNU विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, पोलिसांसोबत धक्काबुक्की; 28 विद्यार्थी ताब्यात

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी संध्याकाळी विद्यार्थ्यां आणि दिल्ली पोलिसांमध्ये तणाव निर्माण झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, डाव्या विचारसरणीशी संबंधित विद्यार्थी वसंत कुंज नॉर्थ पोलिस ठाण्याकडे मोर्चा घेऊन जात होते, मात्र पोलिसांनी त्यांना जेएनयूच्या वेस्ट गेटवरच थांबवले.
या दरम्यान विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये ढकलाढकली झाली, त्यानंतर पोलिसांनी 28 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले. यामध्ये 19 पुरुष आणि 9 महिला विद्यार्थींचा समावेश आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या माहितीनुसार, ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये जेएनयू विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष नितेश कुमार, उपाध्यक्ष मनीषा आणि महासचिव मुन्तिया फातिमा यांचाही समावेश आहे. पोलिसांनी सांगितले की संध्याकाळी सुमारे 6 वाजता 70–80 विद्यार्थी वेस्ट गेटवर एकत्र आले आणि परवानगीशिवाय आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.
पोलिसांनी आधीच त्या परिसरात बॅरिकेड्स उभारले होते जेणेकरून विद्यार्थी नेल्सन मंडेला मार्गाकडे जाऊ शकणार नाहीत, परंतु त्यांनी बॅरिकेड तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान विद्यार्थ्यांनी पोलिसांशी झटापट केली आणि काहींनी अपमानास्पद भाषेचा वापर केला. पोलिसांनी सांगितले की परिस्थिती नियंत्रणात आणताना चार पुरुष आणि दोन महिला अशा एकूण सहा पोलिस कर्मचारी जखमी झाले असून त्यांना प्राथमिक उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे.
जेएनयूच्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांनी पोलिसांवर आरोप केला आहे की ते भारतीय जनता पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटना एबीव्हीपीच्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देत आहेत आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. विद्यार्थ्यांनी सांगितले की दशहर्याच्या दिवशी जेएनयू कॅम्पसमध्ये डावे आणि उजवे गट यांच्यात झटापट झाली होती, परंतु पोलिसांनी फक्त एकतर्फी कारवाई केली.
पोलिसांचे म्हणणे आहे की त्यांनी विद्यार्थी संघटनांच्या नेत्यांशी सतत संवाद साधला आणि त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कारवाईचे आश्वासन दिले, पण विद्यार्थ्यांनी आपला “घेराव” मागे घेतला नाही. त्यामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले.
सध्या पोलिसांनी या घटनेबाबत कायदेशीर कारवाई सुरू केली असून गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. विद्यापीठ प्रशासनानेही विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण वर्तन करण्याचे आवाहन केले आहे.