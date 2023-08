Johannesburg Fire – बहुमजली इमारतीला भीषण आग, 70हून अधिक लोकांचा होरपळून मृत्यू

दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग शहरामध्ये अग्नितांडव पहायला मिळाले. येथील बहुमजली इमारतीला लागलेल्या आगीमध्ये 70हून अधिक जणांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या आगीत 52हून अधिक जण जखमी झाले असून यातील काहींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

जोहान्सबर्ग प्रशासनाने ट्विटर अर्थात एक्स हँडलवरून या आगीबाबत माहिती दिली आहे. शहरातील सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्टमध्ये बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार दीडच्या सुमारास पाच मजली इमारीला आग लागली.

रहिवासी इमारतीमध्ये लागलेल्या आगीमुळे गोंधळ उडाला. जीव वाचवण्यासाठी लहानांपासून थोरांपर्यंत सर्वांची धावपळ सुरू झाली. अनेकांनी इमारतीच्या खिडकीतून उडी घेतली आणि यात ते जखमी झाले. दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. मात्र आग आणि धूर यामुळे बचावकार्यात अडथळा निर्माण झाला.

सुरुवातीला 52 जणांचे मृतदेह इमारतीतून बाहेर काढण्यात आले. मात्र शोध आणि बचाकार्य हळूहळू पुढे सरकल्यानंतर ही संख्याही वाढू लागली. आता आगीमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 73 वर पोहोचली असून जखमींचा आकडाही 52पार गेला आहे, अशी माहिती जोहान्सबर्ग प्रशासनाने ट्विटर अर्थात एक्सवर दिली आहे.

#JoburgUpdates The number of fatalities has risen to 73 and 52 injured . @CityofJoburgEMS still continuing with search and recovery operation #JoburgCares #JHBfire #JoburgFire ^NB https://t.co/mAHROfR5JS

— City of Joburg (@CityofJoburgZA) August 31, 2023