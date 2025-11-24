मते कमी पडली तर परिणाम भोगावे लागतील, मुश्रीफ यांनी भरला दम

राजकारणातील हाडवैरी समरजीत घाटगे यांच्याबरोबर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सूत जुळवले. त्यामुळे अगोदरच मुश्रीफ आणि घाटगे गटांतील कार्यकर्ते धक्क्यात असताना, मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना दिलेल्या जाहीर धमकीचे उलटसुलट पडसाद आता उमटू लागले आहेत. ‘ज्या प्रभागात मते कमी पडतील, त्यांनी ठरवून ठेवावे, आपलं काही खरं नाही. तसेच युतीबाबत कोणी निगेटिव्ह चर्चा केली आणि तसे कळलं तर त्यांची खैर केली जाणार नाही,’ अशा शब्दांत मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना दम भरला आहे.
कागल नगरपालिका निवडणुकीत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ आणि शाहू ग्रुपचे अध्यक्ष समरजीत घाटगे यांच्यातील झालेली अनपेक्षित युती दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांनाही पसंत पडलेली नाही. यावरून काही कार्यकर्त्यांनी त्यांना ‘रामराम’ ठोकला आहे. त्यामुळे खवळलेल्या मुश्रीफ यांनी कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचा पवित्रा घेतल्याचे दिसून येत आहे.
कागल नगरपालिका निवडणुकीसाठी मुश्रीफ-घाटगे गटात जागावाटपानंतर प्रचार सुरू झाला आहे. पण, कट्टर विरोधक घाटगेंशी झालेल्या युतीनंतर होत असलेल्या अपप्रचारामुळे धास्तावलेल्या मुश्रीफ यांनीही जाहीर प्रचारातून कार्यकर्ते व मतदार असलेल्यांना थेट तंबीच देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘ज्या वॉर्डमध्ये मते कमी पडतील, त्यांनी ठरवून ठेवा, आपलं काही खरं नाही. तसेच कोणीही निगेटिव्ह चर्चा केली आणि तसे कळले तर त्यांची खैर केली जाणार नाही,’ असा दमही मुश्रीफ यांनी भरला आहे.
कार्यकर्त्यांनी फक्त अंमलबजावणी करायची असते
‘नेतेमंडळी ज्यावेळी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतात, त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी त्याची अंमलबजावणी करायची असते. नेत्यांनी घेतलेला निर्णय पटो वा न पटो; पण मान्य करायचा असतो, असे दरडावत, समरजीत घाटगे आपल्या सोबत असल्यामुळे आपल्या धमकीला मर्यादा येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्र्याची अब्रू राखायची की घालवायची हे तुमच्या हातात आहे. आता सैनिकासारखे काम करा, कोणी बोलावून तंबी द्यायला लावू नका, सांगायला लावू नका,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.