कांदिवलीत जुनी इमारत कोसळली, 12 जणांना वाचवण्यात यश

कोरोनाच्या संक्रमणाला रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन घोषित करण्यात आलं आहे. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईत एक जुनी इमारत कोसळल्याचं वृत्त आहे. रविवारी सकाळी घडलेल्या या घटनेनंतर 12 जणांना सुखरूप वाचवण्यात यश आलं आहे.

मुंबईतील कांदिवली पश्चिम येथे साबरिया मशिदीच्या मागील जुनी इमारत रविवारी सकाळी अचानक कोसळली. त्यानंतर या इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकले. अग्निशमन दल आणि पोलिसांनी मिळून त्वरित बचाव कार्य सुरू केल्याने 12 जणांना वाचवण्यात यश आलं. या सर्वांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

4-5 people possibly trapped after wall of a house collapsed in Kandivali (West) area of Mumbai. 3 people rescued till now, rescue operation underway: National Disaster Response Force (NDRF) #Maharashtra pic.twitter.com/K40NrGq8Nn

— ANI (@ANI) May 10, 2020