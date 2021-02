कपिल शर्माच्या घरी चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन

विनोदवीर कपिल शर्मा याच्या घरी पुन्हा एकदा एका चिमुकल्या पाहुण्याचं आगमन झालं आहे. कपिलची पत्नी गिन्नी हिने एका मुलाला जन्म दिला आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कपिलने ही आनंदाची बातमी चाहत्यांसाठी शेअर केली आहे.

कपिलने पहाटेच ट्वीट करून ही माहिती शेअर केली आहे. तो म्हणाला की, आज पहाटे आम्हाला मुलगा झाला आहे. देवाच्या कृपेने बाळ आणि आई दोघेही सुखरूप आहेत. तुमच्या प्रेमासाठी आणि प्रार्थनांसाठी आभार, असं त्याने आपल्या ट्वीट मधून म्हटलं आहे.

Namaskaar we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers love you all ❤️ginni n kapil #gratitude

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) February 1, 2021