आधुनिक हिंदुस्थानाचा इतिहास 2014पासून सुरू होतो, कपिल सिब्बल यांचा टोला

राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) बारावीच्या इतिहास विषयाच्या अभ्यासक्रमात बदल केला आहे. अनेक धडे अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने मुघल साम्राज्याचा इतिहास या प्रकरणाचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ विधीज्ञ आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला हाणला आहे. मोदींसाठी आधुनिक हिंदुस्थानचा इतिहास 2014पासून सुरू होतो, असं सिब्बल म्हणाले आहेत.

एनसीईआरटीने ‘किंग्स अँड क्रॉनिकल्स; मुघल दरबार (16वे आणि 17वे शतक)’ ‘थीम ऑफ इंडियन हिस्ट्री-भाग 2’ ही प्रकरणे इतिहासाच्या पुस्तकातून काढून टाकली आहेत. सिब्बल यांनी ट्वीट करून एनसीईआरटीच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.

NCERT textbooks:

Effaced:

1) Gandhi’s pursuit of Hindu Muslim unity

2) Banning of RSS

3) All references to Gujarat riots

4) Protests that turned into social movements in contemporary India

Consistent with Modiji’s Bharat modern Indian history should start from 2014… !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 5, 2023