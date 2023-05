Karnataka election result अर्ध्या तासात चित्र स्पष्ट, काँग्रेस बहुमताच्या जवळ; भाजप पिछाडीवर

कर्नाटक विभानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू झाली असून भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये काँटे की टक्कर पहायला मिळत आहे. आतापर्यंत 202 जागांचे कल हाती आले असून काँग्रेस बहुमताच्या जवळ पोहोचल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे भाजप मात्र पिछाडीवर आहे.

सुरुवातीच्या कलांमध्ये काँग्रेसने 110चा आकडा पार केला आहे, तर भाजप 82च्या आसपास जागांवर आघाडीवर आहे. तर जेडीएस 12 जागांवर आघाडीवर आहे. काँग्रेस आणि भाजपमध्ये जोरदार लढत पहायला मिळत आहे. मात्र काँग्रेसने मोठी आघाडी घेतली असून कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करायला सुरुवात केली आहे. काँग्रेसच्या दिल्लीतील राष्ट्रीय कार्यालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्ते नाचताना दिसत आहेत.

#WATCH | Celebrations underway at national headquarters of Congress party in New Delhi as counting of votes gets underway for #KarnatakaPolls. pic.twitter.com/e0eGObhLh3

— ANI (@ANI) May 13, 2023