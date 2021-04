केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठाच नाही – मुख्यमंत्री येडियुरप्पा

देशात लसींचा साठा पुरेसा आहे, असे केंद्र सरकार सांगत आहे. पण अनेक राज्यांत लस नसल्याने लसीकरण होत नाहिये. दिल्ली आणि महाराष्ट्रील अनेक लसीकरण केंद्र लस नसल्याने बंद पडल्या आहेत. आता भाजपचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनीही केंद्राकडून लस पुरवठा झाला नसल्याची कबुली दिली आहे.

We have not been supplied with the vaccines till now. Once the vaccines are supplied we will start the vaccination for those above 18 years of age: Karnataka CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/oF7Anxi8er

— ANI (@ANI) April 30, 2021