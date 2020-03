देवदर्शनाहून परतताना कारचा भीषण अपघात, 13 भाविकांचा जागीच मृत्यू

देवदर्शनाहून परतताना दोन भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये 13 भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे, तर चौघे गंभीर जखमी आहेत. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कर्नाटक राज्यातील कुनिगल टक येथे गुरुवारी मध्यरात्री हा अपघात घडला.

‘नवभारत टाइम्स’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तामिळनाडूतील होसुरू मार्गाने ट्रेवेरा येथील यात्रेला भाविक गेले होते. तेथून परतत असताना त्यांच्या कारला अपघात झाला. या भीषण अपघाताबाबत माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. या अपघातात भाविकांच्या कारचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे.

Karnataka: At least 12 people lost their lives after two cars collided in Tumkur at around 3 am today. pic.twitter.com/GWe5mz08rm

— ANI (@ANI) March 6, 2020