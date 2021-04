केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना कोरोनाची लागण, मुलगी आणि जावईही पॉझिटिव्ह

केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. ट्विटवरून त्यांनी ही माहिती दिली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. तसेच त्यांची मुलगी आणि जावई यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.

I have been confirmed Covid +ve. Will get treated at the Government Medical College, Kozhikkode. Request those who have been in contact with me recently to go into self observation.

— Pinarayi Vijayan (@vijayanpinarayi) April 8, 2021