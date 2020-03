केरळमध्ये 31 मार्च पर्यंत टाळेबंदी; मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची घोषणा

कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केरळ सरकारने संपूर्ण राज्यात टाळेबंदी जाहीर केली आहे. राज्यातील सर्व सीमा बंद करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व सार्वजनिक वाहतुकीचे कामकाज देखील बंद केले जाणार आहे. यासोबतच सर्व प्रार्थनास्थळेही बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

राज्यात टाळेबंदीचा निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन म्हणाले आहेत की, ‘केरळमध्ये आज कोरोना व्हायरसचे 28 रुग्ण आढळले आहेत. ज्यामुळे राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णाची संख्या ही 95 इतकी झाली आहे. तसेच या रोगाचा संसर्ग झालेल्या राज्यातील 4 रुग्ण बरे झाले असून त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे.

राज्यात सोमवारी रात्रीपासून टाळेबंदी लागू होईल आणि ही टाळेबंदी 31 मार्चपर्यंत चालेल. या काळात मेडिकल व्यतिरिक्त इतर सर्व दुकानांची वेळ सकाळी 7 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत मर्यादित राहील, अशी माहिती मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी दिली.

