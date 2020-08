इडुक्की भूस्खलन – मृतांचा आकडा 43 वर, 6 महिन्यांच्या चिमुकल्याचा मृतदेह सापडला

केरळमध्ये शुक्रवारी इडुक्की जिल्ह्यात राजमाला येथे भूस्खलन होऊन चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांची वसाहतच वाहून गेली. यात 43 मजुरांचा मृत्यू झाला असून 10 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. मलब्याखाली आणखी काही जण दबल्याचा संशय आहे. दुर्घटनेत मरण पावलेले सर्व मजूर तामिळनाडूचे आहेत.

रविवारी भूस्खलन झालेल्या ठिकाणावरून मलब्याखाली दबलेले आणखी 17 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. यात एका सहा महिन्यांच्या चिमुकल्याचाही समावेश आहे. यामुळे आता मृतांची संख्या 43 झाली आहे. मलब्याखाली आणखी काही जण दबले असून त्यांना बाहेर काढण्याचा काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

Kerala: Death toll rises to 43 in Idukki landslide after body of a 6-month-old baby was recovered.

इडुक्की जिल्ह्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. चार दिवसांपासून होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण जिल्हा जलमय झाला आहे. राजमाला येथे डोंगरपायथ्याशी चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या मजुरांची वसाहत आहे. या ठिकाणी एकुण 78 मजूर राहत होते. हे सर्व मजूर तामिळनाडूमधील आहेत.

Kerala: Minister of State for External Affairs V Muraleedharan visited Rajamala in Idukki district today, where a landslide occurred on August 7th, to inspect the rescue operations there. Death toll in the incident rose to 42 after 16 bodies were recovered today. pic.twitter.com/DIg9s4Ll6t

