लक्ष लक्ष दिव्यांनी कोकणची दक्षिण काशी उजळली ! कुणकेश्वर मंदिरात दीपोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा

सामना ऑनलाईन
|

दक्षिण कोकणची काशी अशी ओळख असलेल्या कुणकेश्वर तीर्थक्षेत्री दिवाळी पाडव्यानिमित्त मंदिर कमिटीच्या माध्यमातून रात्री मंदिरामध्ये दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. तब्बल २१ हजार तेजोमय दिव्यांनी कुणकेश्वर मंदिर परिसर उजळून गेल्याचे पाहायला मिळाले. दीपपूजन म्हणजे अंधारावर प्रकाशाचा विजय होय. दीप म्हणजे दिवा हे ज्ञान आणि मांगल्याचे प्रतीक आहे. अंधाराकडून प्रकाशाकडे जाणे हे या पूजेचे मुख्य महत्त्व आहे. दिव्यांच्या प्रकाशाने घरातील आणि मनातील अंधकार दूर होतो अशी श्रद्धा आहे.

कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने प्रत्येक भक्ताला दिवा लावण्याची संधी मिळावी यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भाविक या दीपोत्सव कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झाल्याची पाहायला मिळत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ये डर अच्छा है! सोन्याचा स्ट्रॉ हरवल्याचे दुःख नाही; बायकोच्या शिक्षेची भीती वाटते…जाणून घ्या घटना

मोठा अनर्थ टळला ! स्फोटानंतर रुळांना नुकसान; गाड्या उशीरा धावल्या

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणात संगमेश्वरचा 114 वर्ष जुना ब्रिटीशकालीन डाकबंगला जमीनदोस्त होणार

‘या’ आहेत देशातील 5 सर्वात स्वस्त CNG कार, मिळणार जबरदस्त मायलेज; किमती ४.६२ लाख रुपयांपासून सुरू; पाहा संपूर्ण लिस्ट…

फटाके फोडल्याने आला राग, माथेफिरुन पाच मुलांवर अ‍ॅसिड फेकले; एकजण गंभीर

एक्सटेंशन बोर्डमध्ये चुकूनही वापरू नका ‘हे’ ५ डिव्हाइस, ठरू शकतात धोकादायक

PF खात्यातून लग्न आणि घर खरेदीसाठी एक वर्षानंतरच काढता येणार पैसे, ‘या’ नियमात झाला बदल

जगभरातील ४० टक्के लोक न्यूरोलॉजिकल आजारांनी ग्रस्त, WHO ने व्यक्त केली चिंता

राज्यपालांचा खाजगी एलिफंटा दौरा; उद्या गेटवे-मांडवा, गेटवे -एलिफंटा दरम्यान सागरी वाहतूक बंद