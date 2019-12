कुलदीपची ऐतिहासिक हॅटट्रीक! अक्रम, बोल्ट, सकलेन मुश्ताक यांच्या पंक्तीत स्थान

वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या दुसऱ्या लढतीमध्ये टीम इंडियाचा चायनामॅन फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव याने हॅटट्रीक घेतली. कुलदीप यादव याने विंडीजच्या डावातील 33 व्या षटकात शेवटच्या तीन चेंडूवर तीन खेळाडूंना बाद केले. या षटकातील चौथ्या चेंडूवर कुलदीपने शाई होपला बाद केले, यानंतर लागोपाठच्या चेंडूवर अनुक्रमे होल्डर आणि जोसेफला बाद करत एक दिवसीय कारकीर्दीतील दुसरी हॅटट्रीक घेतली.

