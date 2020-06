हिंदुस्थान-चीन सीमा वाद; हिंदुस्थानचे 20 सैनिक शहीद; चीनचेही 43 सैनिक ठार

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात हिंदुस्थान आणि चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीत हिंदुस्थानचे 20 सैनिक शहीद झाले आहेत. या झटापटीत चिनी सैन्यातील 43 जवानांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेक सैनिक जखमीही झाले आहेत, अशी माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

याआधी हिंदुस्थानी परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत माहिती देताना सांगितले आहे की, ‘काल रात्री एलएसीवर जे घडले ते टाळता आले असते. यामुळे दोन्ही देशांचे नुकसान झाले आहे.’ याबाबत बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, ‘हा विवाद सोडवण्यासाठी सैन्य आणि राजकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहेत. 6 जून रोजी वरिष्ठ कमांडरांची बैठक झाली आहे. यानंतर ग्राउंड कमांडर्स यांची बैठक झाली आहे.’

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी सांगितलं की, ‘आम्हाला आशा आहे की सर्व काही व्यवस्थित होईल. चीनी सैन्य गलवान खोऱ्यातून मागे सरले आहे. चीनच्या एकतर्फी प्रयत्नांमुळे 15 जून रोजी हा हिंसक संघर्ष झाला. यात दोन्ही बाजूंचे लोक मरण पावले आहेत. हे टाळता आले असते.’ ते पुढे म्हणाले की, ‘सीमा भागाबाबत हिंदुस्थानचा नेहमीच जबाबदार दृष्टिकोन राहिला आहे. हिंदुस्थान सर्व काम एलएसीच्या आपल्या हद्दीत राहून करतो. चीनकडूनही आम्हाला हीच अपेक्षा आहे’, असे ते म्हणाले आहेत.

At least 20 Indian soldiers killed in the violent face-off with China in Galwan valley in Eastern Ladakh. Casualty numbers could rise: Government Sources pic.twitter.com/PxePv8zGz4

— ANI (@ANI) June 16, 2020