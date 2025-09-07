Lalbaug cha Raja : रात्री साडे दहानंतर होणार लालबागच्या राजाचं विसर्जन

जगभरातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लालबागच्या राजाचे विसर्जन अद्याप झालेले नाही. हे विसर्जन रात्री साडे दहाच्या नंतर समुद्राला भरती आल्यानंतर केले जाणार असल्याचे समजते. राजाला नवीन तराफ्यावर चढवण्यात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना यश आले असले तरी सध्या समुद्रात ओहोटी असल्याने विसर्जन करता येत नाहीए.
तब्बल 20 तासांच्या विसर्जन मिरवणूकीनंतर सकाळी आठच्या सुमारास लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर लाखो भाविकांसह पोहोचला होता. मात्र राजाच्या विसर्जनासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन तराफ्यावर राजाला चढविण्यास अडचणी येत होत्या. मंडळाचे कार्यकर्ते, तटरक्षक दलाचे जवान, पोलीस व कोळी बांधवांनी प्रयत्न केले मात्र भरतीमुळे राजाला तराफावर चढवण्यास अडचणी येत होत्या.