Lalbaug cha Raja : रात्री साडे दहानंतर होणार लालबागच्या राजाचं विसर्जन

सामना ऑनलाईन
|

जगभरातील कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लालबागच्या राजाचे विसर्जन अद्याप झालेले नाही. हे विसर्जन रात्री साडे दहाच्या नंतर समुद्राला भरती आल्यानंतर केले जाणार असल्याचे समजते. राजाला नवीन तराफ्यावर चढवण्यात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना यश आले असले तरी सध्या समुद्रात ओहोटी असल्याने विसर्जन करता येत नाहीए.

तब्बल 20 तासांच्या विसर्जन मिरवणूकीनंतर सकाळी आठच्या सुमारास लालबागचा राजा गिरगाव चौपाटीवर लाखो भाविकांसह पोहोचला होता. मात्र राजाच्या विसर्जनासाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन तराफ्यावर राजाला चढविण्यास अडचणी येत होत्या. मंडळाचे कार्यकर्ते, तटरक्षक दलाचे जवान, पोलीस व कोळी बांधवांनी प्रयत्न केले मात्र भरतीमुळे राजाला तराफावर चढवण्यास अडचणी येत होत्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ganeshotsav 2025 – गणपती विसर्जनादरम्यान 5 जणांचा मृत्यू, 11 बेपत्ता

Ratnagiri News – गणेशोत्सवातील निर्माल्या’तून होणार दीड टन खत निर्मिती, चिपळूण नगर पालिकेचा पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम

दुकानाच्या पाट्या बंगालीतच, कोलकाता महानगर पालिकेचे आदेश; उल्लंघन केल्यास कारवाई

राज ठाकरेंसोबत भविष्यामध्ये राजकीय दृष्ट्या एकत्र येऊन काम करण्यावरून आमच्यात सहमती – संजय राऊत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची 40 ते 50 कोटी रुपयांची जाहिरात देणारा दानशूर कोण? संजय राऊत यांचा सवाल

भरतीमुळे लालबागच्या राजाचे अद्याप विसर्जन नाही; ओहोटी सुरू झाल्यावर विसर्जन होण्याची शक्यता

सोन्या-चांदीत तुफानी तेजी; दिवाळीपर्यंत सोने सव्वा लाखांवर तर चांदी दीड लाखांवर जाणार?

मुंबईकरांनो या वेळेला दिसणार चंद्रग्रहण, Blood Moon साठी रहा तयार

गुजरातमध्ये मुसळधार पाऊस, अरविंद केजरीवाल यांची सभा रद्द