हिमाचल प्रदेशात कुल्लूमध्ये भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान, एकाच कुटुंबातील 5 जण बेपत्ता, बचावकार्य वेगाने सुरू

हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये पुन्हा एकदा भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. अनी विकास खंड निर्मंदच्या घाटू ग्रामपंचायतीच्या शर्मणी गावात मंगळवारी (९ सप्टेंबर) पहाटे २.०० वाजता अचानक भूस्खलन झाले. ग्रामपंचायत प्रधान भोगा राम यांनी याची पुष्टी केली आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, या अपघातात एकाच कुटुंबातील ५ जण बेपत्ता असल्याची माहिती आहे, तर घटनास्थळावरून एकाचा मृतदेह सापडला आहे. गावातील नागरिकांमुळे यामुळे भीतीचे वातावरण आहे.
स्थानिक प्रशासनाला माहिती देण्यात आली आहे आणि मदत आणि बचाव कार्य वेगाने सुरू आहे. परिसरात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. प्रशासनाने लोकांना सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. रात्री उशिरा घडलेल्या या अपघातात सर्वजण घरात झोपले होते. भूस्खलनानंतर अनेकजण ढिगाऱ्यात गाडले गेले आहेत. जखमींना उपचारासाठी जवळच्या निर्मंद रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, पाच जण अजूनही बेपत्ता आहेत. त्यांच्या शोधासाठी शोध मोहीम सुरू आहे. पोलिस प्रशासन, महसूल विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि आरोग्य विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहेत.
हवामान विभागाने मंगळवारी (९ सप्टेंबर) दुपारी कांगडा, शिमला, चंबा येथे हलक्या पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. सकाळपासून हलके ढग येण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, हवामान विभागाने असेही म्हटले आहे की पुढील चार-पाच दिवस हवामान असेच राहील. नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेला चंबा-भरमौर राष्ट्रीय महामार्ग सोमवार (८ सप्टेंबर) पासून लहान वाहनांसाठी पूर्ववत करण्यात आला आहे. ऑगस्टमध्ये मुसळधार पाऊस आणि भूस्खलनामुळे राष्ट्रीय महामार्ग-२४ बंद करण्यात आला होता.