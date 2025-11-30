एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी आज शेवटची संधी

राज्यातील वाहनधारकांना आपल्या वाहनांवर ‘हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट’ (एचएसआरपी) बसवण्यासाठी उद्या 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी शेवटची संधी आहे. देशभरात एकाच स्वरूपाच्या वाहनांना नंबर प्लेट असाव्यात, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सर्व प्रकारच्या वाहनांना नवीन सुधारित, अद्ययावत नेमप्लेट बसवावी लागणार आहे. यासाठी 30 नोव्हेंबर 2025 ही डेडलाइन ठरवण्यात आली आहे. एचएसआरपीसाठी वाहनधारकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने सरकारकडून 3 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.  या सर्व वाहनांवर कारवाई करणे शक्य नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे नव्या नंबर प्लेट लावण्यासाठी सरकार पुन्हा एकदा मुदतवाढ देऊ शकते. सध्या यासंदर्भात सरकारकडून काही स्पष्ट केलेले नसले, तरी लवकरच प्रशासनाकडून दिशानिर्देश जारी केले जातील, असे मानले जाते. याआधी पहिल्यांदा 30 एप्रिल 2025, 15 ऑगस्ट 2025 आणि 30 नोव्हेंबर 2025 अशी तीन वेळा मुदतवाढ मिळाली आहे. आतापर्यंत 8 लाख वाहनांपैकी 3 लाख 54 हजार 701 वाहनधारकांनी प्लेटसाठी ऑनलाइन बुकिंग केली आहे. त्यातील 2 लाख 98 हजार 641 वाहनधारकांनी नंबर प्लेट बसवली आहे. बुकिंगपैकी 56 हजार वाहनधारकांना प्लेट बसवण्याचे काम सुरू आहे.

