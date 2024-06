Lok Sabha Election Result 2024 :मोदींच्या हुकूमशाही मानसिकतेमुळे भाजप खड्ड्यात, सुब्रम्हण्यम स्वामी यांची पोस्ट चर्चेत

लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरु असताना 400 पारचा नारा देणाऱ्या भाजपला मोठा धक्का बसला आहे, अशातच भाजप नेते सुब्रम्ह्यणम स्वामी यांनी केलेली सूचक पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय बनली आहे. मोदींच्या हुकूमशाही मानसिकतेमुळे भाजप खड्ड्यात गेली आहे, ज्यातून पक्षाला बाहेर पडावं लागले अशी झोंबणारी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया साईट एक्सवर त्यांनी शेअर केली आहे.

My estimate of 220 for BJP a low estimate has turned to be very close to the truth of 237. Had the BJP followed the suggestions I had made then BJP could achieved 300. Unfortunately, the dictatorial mindset of Modi has put BJP in a ditch from which it has to now climb out.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 4, 2024