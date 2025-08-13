एकतर्फी प्रेमातून तरुणीला धमकावणारा आशिक गजाआड

सामना ऑनलाईन
|

एकतर्फी प्रेमातून तरुणीला धमकावून तिच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्याच्या तयारीत एक गुन्हेगार होता. पण याबाबत वेळीच माहिती मिळताच कांजूरमार्ग पोलिसांनी कसून शोधमोहीम राबवून त्या तरुणाला उचलले.

रोहित खरात (25) असे त्या मजनूचे नाव आहे. तो सुष्मिता (नाव बदललेले) या तरुणीवर एकतर्फी प्रेम करायचा. परंतु सुष्मिता त्याला झिडकारत होती. तू माझी झाली नाहीस तर तुला सोडणार नाही असे त्याने धमकावले होते. त्यामुळे मुलीच्या पालकांच्या तक्रारीवरून रोहितविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, रोहित त्या तरुणीवर हल्ला करणार असल्याची माहिती उपनिरीक्षक ओमासे यांना मिळाली. त्यानुसार कांजुरमार्गचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली ओमासे, बोराडे, सांगळे, शेलार, वरपुटे, आसवले या पथकाने सलग 18 तास कसून शोध घेत रोहितला पकडले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

अहिल्यानगरात 20 हजार लोकसंख्येचा प्रभाग, प्रभागाचे गणित ठरले; आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे

Health Tips – ‘हे’ 5 मसाले स्वयंपाकघरात असतील तर कर्करोगाचा धोका होईल कमी

बैठकीत ठरते एक, अधिकारी करतात दुसरेच! श्रीक्षेत्र भीमाशंकर दर्शनबारीतील समस्यांकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दुर्लक्ष

Health Tips – लोणचे खाण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी न विसरता लक्षात ठेवा

कोयना अभयारण्यग्रस्तांना बैठकीसाठी डावलले; प्रकल्पग्रस्तांसह संग्राम संघटनेकडून संताप

बबिता पवार यांचा शिवसेनेत प्रवेश

‘अन्न-औषध’ ने पोषण आहारातील धान्य, पाणी तपासावे; शालेय शिक्षण विभागाच्या तरतुदी जाहीर

शुभमन गिल ठरला ‘आयसीसी प्लेअर ऑफ द मंथ’

गणरायांच्या पीओपी मूर्तींवरची बंदी रद्द करा! गणेशोत्सव मंडळांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची जोरदार मागणी