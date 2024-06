लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन जाणारी ट्रॅक्टर ट्रॉली उलटली, भीषण अपघातात 13 जणांचा मृत्यू

राजस्थानवरून लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन मध्य प्रदेशमधील राजगढ येथे निघालेली एक ट्रॅक्टर- ट्रॉली उलटली असून या अपघातात 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत 15 जण जखमी झाले असून त्यांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

VIDEO | Madhya Pradesh: A tractor trolley carrying around 45 people overturned in Piplodi, Rajgarh last night (June 2). The incident killed 13 and 15 were injured.

“All the people who met with the unfortunate incident that happened last night are now stable. The doctors’ team… pic.twitter.com/q6YxvmGezw

— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2024