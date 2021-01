नेटिजन्स म्हणतात, प्रत्येक लग्नात हवं असं काऊंटर!

लग्नसोहळा म्हटलं की भोजनाच्या पंगती किंवा बुफे जेवण आलंच. वर्‍हाडी मंडळींना प्रेमाने जिंकण्याचा मार्ग पोटातून जातो, हेच खरे. त्यामुळे हॉलवर खूप साऱ्य़ा खाद्यपदार्थांचे काऊंटर थाटलेले दिसतात. अगदी चाट, पाणीपुरीपासून थाई, कोरियन, इटालियन काऊंटर दिसतात.

अशातच सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगलेय ती म्हणजे हिंदुस्थानातील एका लग्नातील मॅगी काऊंटरची.

सौम्या लाखानी या युजरनं ट्विटर हँडलवर एक फोटो शेअर करून आपल्या बहिणीचे कौतुक केले आहे, कारण बहिणीने लग्नात पाहुण्यांना इन्स्टंट नूडल्स खाऊ घालण्यासाठी खास काउंटर ठेवला होता.

ट्विटरवर ही पोस्ट व्हायरल झाली असून कमेंटसचा पाऊस पडत आहे. एका युजरनं लग्नात हा सर्वात लोकप्रिय काऊंटर ठरला असणार, असे ठामपणे म्हटले आहे, तर अन्य एका इन्स्टंट नूडल फॅनने प्रत्येक लग्नात असा काऊंटर असावा, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.

I love my cousin for being so thoughtful & ensuring there is a Maggi counter at her wedding tonight ❣️ pic.twitter.com/Yu3ObLEYMf

— Somya Lakhani (@somyalakhani) January 18, 2021