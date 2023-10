ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 5.2 तीव्रतेचा भूकंप; जीवितहानी नाही

ईशान्येकडील राज्य आसाम आणि मेघालयसह अन्य राज्यांमध्ये सोमवारी संध्याकाळी भूकंपाचे धक्के जाणवले. रिश्टर स्केलवर भूकंपाची तीव्रता 5.2 इतकी होती. भूकंपाचा केंद्रबिंदू मेघालयच्या उत्तर गारो हिल्समध्ये 10 किलोमीटर खोलीवर होता, अशी माहिती नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मॉलॉजीने दिली.

An Earthquake of magnitude 5.2 occurred in North Garo Hills at 6:15 pm today: National Center for Seismology

