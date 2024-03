मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक नेमले

मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी छेडलेल्या आंदोलनाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास तथक (SIT) नेमण्यात आली आहे. नाशिकचे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक हे या तपास पथकाचे नेतृत्व करणार आहेत. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशानंतर हे पथक नेमण्यात आले आहे.

The Maharashtra Govt has constituted SIT to investigate the allegations of conspiracy during the Maratha agitation stir in Maharashtra. SIT is formed on the instructions of the Maharashtra assembly speaker after the matter of threats issued to DCM Fadanvis was raised in the…

— ANI (@ANI) March 11, 2024