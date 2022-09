मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत, दिग्विजय सिंह यांनी घेतली माघार

काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीचा उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या क्षणी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार मल्लिकार्जुन खरगे यांची एन्ट्री झाली आहे. खरगे हे आज अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीसाठी अर्ज भरणार आहेत. खरगे यांचे नाव चर्चेत आल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व अध्यक्षपदासाठी अर्ज भरण्यास इच्छूक असलेले दिग्विजय सिंह यांनी या निवडणूकीतून माघार घेतली आहे.

Senior Congress leader Mallikarjun Kharge will file his nomination for the party’s presidential elections today

