मणिपूर- हिंदुस्थानी सैन्यावर अतिरेक्यांचा हल्ला, तीन जवान शहीद

मणिपूरमध्ये हिंदुस्थानी सैन्यावर हल्ला झाल्याचे वृत्त असून 4 आसाम रायफलचे तीन जवान या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. तर 6 जवान जखमी झाले आहेत.

आजतकने दिलेल्या वृत्तानुसार, बुधवारी रात्री सव्वा वाजता मणिपूरची राजधानी इंफाळ येथून 95 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चंदेल जिल्ह्यात हा हल्ला झाला आहे. हल्ला झालेला परिसर पर्वतीय भूभाग आहे. हिंदुस्थान म्यानमार सीमेवर अतिरेकी संघटनेने दबा धरून बसत हा हल्ला केला. हा हल्ला मणिपूरच्या पिपल्स लिबरेशन आर्मी या अतिरेकी संघटनेने केल्याची माहिती मिळत आहे.

Three personnel from 4 Assam Rifles unit lost their lives and four were injured in an ambush by terrorists from the local group People’s Liberation Army in Chandel district, Manipur near the border with Myanmar: Sources

— ANI (@ANI) July 30, 2020