राष्ट्रीय नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धा – मनु, सिमरनला ‘सुवर्ण’

नवी दिल्ली, दि. 15 (वृत्तसंस्था)- दोन वेळची ऑलिम्पिक पदकविजेती मनु भाकर आणि वर्ल्ड कप फायनलची सुवर्णपदक विजेती सिमरनप्रीत कौर ब्रार यांनी राष्ट्रीय नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धांमध्येही अचूक कामगिरी करीत ‘सुवर्ण’वेध साधला. मनु आणि सिमरनप्रीत यांनी महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात अनुक्रमे सीनियर आणि ज्युनियर गटात सुवर्णपदक पटकावले.
सीनियर महिला गटाच्या अंतिम फेरीत मनु भाकरने 36 गुणांची कमाई करत सुवर्णपदक जिंकले. तिने कर्नाटकच्या दिव्या टी.एस.ला चार गुणांनी मागे टाकले. दिव्याला 32 गुणांसह रौप्यपदक मिळाले, तर अंजली चौधरीने 28 गुणांसह कांस्यपदक पटकावले. ऑलिम्पियन रिदम सांगवान चौथ्या क्रमांकावर राहिल्या. पात्रता फेरीत मनु भाकर 581 गुणांसह चौथ्या स्थानी होती, तर दिव्या टी.एस.ने 587 गुणांसह अव्वल स्थान मिळविले. अंजली चौधरीने 582, तर रिदम सांगवानने 579 गुण नोंदविले.
ज्युनियर महिला 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात 21 वर्षीय सिमरनप्रीतने आपला शानदार फॉर्म कायम राखत अंतिम फेरीत 39 गुणांची कमाई करत सुवर्णपदक जिंकले. द्वारम प्रणवीने रौप्य, तर हरयाणाच्या पलकने कांस्यपदक पटकावले. ज्युनियर पात्रता फेरीत पारिशा गुप्ताने अव्वल स्थान मिळविले, तर सिमरनप्रीत 578 गुणांसह दुसऱया क्रमांकावर राहिली. पलकने 575, तर द्वारम प्रणवीने 572 गुण मिळविले.