दिल्लीतील कॉसमॉस रुग्णालयात भीषण आग, एकाचा मृत्यू; 10 जण जखमी

सामना ऑनलाईन
|

दिल्लीतील आनंद विहार परिसरातील कॉसमॉस रुग्णालयात भीषण आग लागली. या आगीत एकाचा मृत्यू झाला असून 10 जण जखमी झाले आहेत. आगीची माहिती मिळताच अग्नीशमन दलाच्या आठ गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अग्नीशमन दलाचे जवान शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत.

अग्नीशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारी 12.12 वाजता कॉसमॉस रुग्णालयात आग लागल्याचा फोन आला. त्यानंतर तात्काळ अग्नीशमन दलाच्या आठ गाड्या घटनास्थळी रवाना करण्यात आल्या. जखमींपैकी तिघांना किरकोळ जखमा झाल्या आहेत, अन्य सात जणांना उपचारासाठी आनंद विहार येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

ओव्हरटेक करणं जीवावर बेतलं, डंपरच्या धडकेत दुचाकीस्वार दाम्पत्याचा मृत्यू

Ratnagiri News – संतप्त शिवसैनिक रस्त्यावर उतरणार; भ्रष्ट तसेच रमी, चड्डी, छू छा गँगविरोधात शिवसेना स्टाईल आंदोलन

Ratnagiri News – धामणवणेतील निवृत्त शिक्षिकेच्या हत्येचा अखेर उलगडा; ओळखीच्या तरुणानेच दागिन्यांसाठी संपवलं

मुसळधार पावसामुळे भिंत कोसळली, ढिगाऱ्याखाली दबल्याने 7 जणांचा मृत्यू; एक जखमी

झारखंडमध्ये मोठा रेल्वे अपघात, दोन मालगाड्यांची समोरासमोर टक्कर, कर्मचारी जखमी

Operation Sindoor – S-400 ने पाकिस्तानचे 5 लढाऊ विमानं, मोठे एअरक्राफ्ट पाडले; हवाई दल प्रमुखांचा दावा

प्रवाशांनो, आत्ताच तिकीट बुक करा! रेल्वेने आणली भन्नाट ऑफर, तिकीटांवर मिळवा 20 टक्के सूट

शेतकऱ्यांच्या मतांची भीती वाटली पाहिजे ! शेतकरी हक्क परिषदेत एल्गार; कर्जमाफीवर रान पेटविणार

दिव्यांगांसाठी ठाण्यातील सिग्नल ‘बोलू लागले’