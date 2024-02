Bhayandar Fire: भाईंदर येथील आझादनगर झोपडपट्टीत अग्नितांडव, अग्निशमन दलाच्या सात गाड्या घटनास्थळी दाखल

भाईंदर पूर्व येथील आझाद नगरमध्ये भीषण आग लागली आहे. आज पहाटे 6 च्या सुमारास अचानक लागलेल्या आगीने स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. आगीत काही जण जखमी झाल्याची माहीती मिळत आहे. आगीचे कारण समजू शकलेले नाही.भाईंदर पूर्वेकडील गोल्ड नेस्ट सर्कलजवळील आझाद नगर झोपडपट्टीत ही आग लागली आहे.

#WATCH | Mira Bhayandar, Maharashtra: Fire broke out in the slums of Azad Nagar area. Further details awaited. pic.twitter.com/wUJNoqpG4B

— ANI (@ANI) February 28, 2024