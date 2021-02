ब्रेकिंग – ‘आदिपुरूष’ चित्रपटाच्या सेटवर भीषण आग, अग्निशमन दलाचे 8 बंब दाखल

दाक्षिणात्य सुपरस्टार प्रभास याची प्रमुख भूमिका असणाऱ्या ‘आदिपुरूष’ या चित्रपटाच्या सेटवर भीषण आग लागली आहे. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे आठ बंब घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्याचे कार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

‘आदिपुरूष’ या चित्रपटाचे सेट मुंबईतील गोरेगाव फिल्मसिटीमध्ये आहे. या सेटला मंगळवारी दुपारच्या सुमारास आग लागली. आगीमध्ये सेटचा बहुतांश भाग जळून खाक झाला आहे. सुदैवाची गोष्ट म्हणजे चित्रपटातील सर्व कलाकार सुरक्षित आहेत, मात्र या आगीमध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

#WATCH I Mumbai: A fire has broken out at a studio in Goregaon; 8 fire tenders present at the spot. No injuries reported yet. More details awaited. pic.twitter.com/GJ9pNB0q0x

