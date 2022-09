‘वर पाहिजे’ अशी जाहीरात देत केली अजब मागणी, व्हायरल पोस्ट पाहून नेटकऱ्यांनी दिल्या प्रतिक्रिया

दरदिवशी वधू-वर पाहिजे अशा अनेक जाहीराती येत असतात. वधू-वराकडून असलेल्या अपेक्षा त्यात दिल्या जातात, मात्र सोशल मीडियावर एका जाहिरातीचे कात्रण सध्या व्हायरल होत आहे. या विचित्र जाहिरातीत वधूने अशी काही डिमांड केली आहे त्याने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे आणि जाहीरात पाहून नेटकऱ्यांच्या कॉमेण्टचा पाऊस पडत आहे.

वृत्तपत्रात वधू-वर पाहिजे या जाहिराती असणे यात वावगे नाही. त्या तर कायम येत असतात. त्यात मुला-मुलीच्या अपेक्षाही दिल्या जातात यामध्ये त्या तरुणीने डॉक्टर, व्यवसायिक, आयपीएस-आयएएस मुलाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे या जाहीरातीत शेवटची ओळ लक्ष वेधक आहे. यामध्ये तरुणीने सॉफ्टवेअर इंजिनीअरने फोन करु नये असे लिहीले आहे. या ओळीने सगळेच बुचकळ्यात पडले आहेत. ट्विटरवर व्हायरल होणारी ही जाहीरात @Iamsamirarora या ट्विटरवर शेअर केली आहे. त्याखाली आईटीचे भविष्य एवढे चांगले नाही, याचा अर्थ आता तरुणींना आयटी क्षेत्रातील तरुणांना नापसंती दिली जात आहे.

Future of IT does not look so sound. pic.twitter.com/YwCsiMbGq2

— Samir Arora (@Iamsamirarora) September 16, 2022