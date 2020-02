मौजपूर- CAA समर्थक आणि विरोधकांमध्ये धुमश्चक्री; दगडफेक, गोळीबार, गाड्या पेटवल्या

दिल्ली येथील मौजपूर येथे नागरिकत्व संशोधन कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणारे आणि या कायद्याचे समर्थक एकमेकांसमोर ठेपल्याने धुमश्चक्री माजली आहे. दोन्ही गटांकडून तुफान दगडफेक झाली आणि गाड्याही पेटवण्यात आल्या. याच दरम्यान एका तरुणाने बंदुकीने गोळीबार केल्याची घटनाही घडली आहे.

या घटनेचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला असून त्यात मौजपूर-गाझियाबाद रस्त्यावर हा तरुण हातात बंदूक घेऊन गोळीबार करताना दिसत आहे. त्यात त्याने आठ वेळा गोळीबार केल्याचं दिसत आहे. या तरुणाला पोलिसांनी थांबवण्याचा प्रयत्नही केला. पण त्याने न थांबता गोळीबार सुरूच ठेवला, असं या व्हिडीओत दिसत आहे.

Delhi Police: Section 144 CrPC imposed at ten locations in North-east district of Delhi https://t.co/F3QSiRiJey pic.twitter.com/JVXN3twFCv

— ANI (@ANI) February 24, 2020