खामेनी यांच्या समर्थनार्थ निदर्शने करणाऱ्यांची सुटका करा, मेहबूबा मुफ्ती यांची सरकारकडे मागणी

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

जम्मू-कश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी प्रशासनाकडे एका विशेष गटाच्या सुटकेची मागणी केली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयतौल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर कश्मीरमध्ये काढण्यात आलेल्या शोक मोर्चादरम्यान ताब्यात घेतलेल्या तरुणांना त्वरित सोडून देण्यात यावे, अशी मागणी मुफ्ती यांनी केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

काही महिन्यांपूर्वी इराणचे नेते आयतौल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर कश्मीर खोऱ्यातील अनेक भागांत, विशेषतः शिया बहुल भागात शोक सभा आणि निदर्शने करण्यात आली होती. या निदर्शनांदरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले होते.

मेहबूबा मुफ्ती यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडताना म्हटले की, “लोकशाहीत शांततापूर्ण पद्धतीने आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. खामेनी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करणे हा धार्मिक आणि भावनिक विषय होता. यामध्ये अटक करण्यात आलेल्या तरुणांना विनाकारण कोठडीत ठेवणे चुकीचे आहे.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले की, प्रशासनाने या तरुणांकडे सहानुभूतीने पाहावे आणि त्यांच्या भविष्याचा विचार करून त्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवावे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुमच्या कामाशी काम ठेवा, रशियन तेलाच्या मुद्द्यावरून कमल हासन यांचे डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुले पत्र

राष्ट्रपतींचा सन्मान करते, पण ५० वेळा येणार तर प्रत्येकवेळी कार्यक्रमाला येणं शक्य नाही; ममतांची तीखट प्रतिक्रिया

अमेरिकेसमोर झुकणार नाही, दोन वर्षे लढण्याची तयारी; हिंदुस्थानातील इराणच्या राजदूतांचा इशारा

एलपीजी दरवाढीवरून आम आदमी पक्षाचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल, अमेरिकेच्या दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा आरोप

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत हजारों जहाजे अडकली; इंधन कोंडीमुळे जागतिक महायुद्धाचा धोका वाढला

छत्तीसगडमधील १२५ नक्षलवाद्यांनी टाकली शस्त्रे; हैदराबादमध्ये १३० जणांचे सामूहिक आत्मसमर्पण

महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, विद्यार्थिनींना १००० रुपये, केरळममध्ये काँग्रेसच्या सहा मोठ्या ‘गॅरंटी’

Petrol Diesel Price News – देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढणार? समोर आली मोठी अपडेट

Iran Israel War – LPG सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात मोठा बदल, गृहिणींच गणित बिघडणार