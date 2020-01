MeToo तनुश्री दत्ताच्या वकिलांविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल

अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याविरुद्ध विनयभंगाची तक्रार करणाऱ्या तनुश्री दत्ता हिच्या वकिलांविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल झाली आहे. लैंगिक शोषणाविरुद्धच्या #MeToo या मोहिमेअंतर्गत तनुश्री दत्ता हिने नाना पाटेकर यांच्यावर विनयभंगाचा आरोप केला होता. या प्रकरणी नाना पाटेकर यांना क्लिन चीटही मिळाली होती.

आता तनुश्री दत्ताचे वकील अॅड. नितीन सातपुते यांच्याविरुद्ध खेरवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. ही तक्रार एका महिला वकिलाने केल्याची माहिती मिळत आहे.

Mumbai: A case of molestation has been registered against actor Tanushree Dutta’s advocate Nitin Satpute at Kherwadi Police Station, the complainant is also an advocate.

