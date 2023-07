मेक्सिकोमधील एक धक्कादायक घटना सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. अॅडव्हेंचर करण्याच्या नादात 6 वर्षांचा मुलगा अचानक 40 फूट उंचीवरून खाली पडला. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर मुलांसोबत असे साहस करण्याआधी विचार कराल.

सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडीओ पाहून अंगावर काटा उभा राहिल. या व्हिडीओमध्ये मुलगा जीप लाईन अॅडव्हेंचरची मजा घेताना दिसत आहे आणि त्याच्या मागे एक व्यक्तीही दिसत आहे, जे त्याचे वडिल असू शकतात. ते त्याला ढकलून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ते त्याच्यासोबतच चालत असतात. काही सेकंद सर्वकाही आलबेल वाटतं आणि त्याचवेळी मुलाला बांधलेले रशी अचानक तुटते आणि मुलगा सरळ खाली 40 फुट खाली कोसळतो.

🇲🇽 • A six-year-old boy falls from a height of 12 meters while on a ropes rack at Fundidora Park in Monterrey, Mexico pic.twitter.com/DAysWyikiA

