दारूच्या दुकानांबाहेर तळीरामांच्या रांगा, काही ठिकाणी झुंबड उडाल्याने दारू विक्री बंद

लॉक डाऊनमुळे गेला महिनाभर दारू विक्री करणारी दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. मात्र, सोमवारपासून ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोनमधील दारू विक्रीला अटीशर्तींसह परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर तळीरामांच्या गोटात आनंद पसरला होता.

मात्र, सोमवारी संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळून लांब रांगा लावत दारूची खरेदी केली आहे. तर काही ठिकाणी प्रमाणापेक्षा जास्त नागरिक जमा झाल्याने वाईन शॉप बंद करण्याची वेळ आली आहे. काही ठिकाणी दारूची दुकाने उघण्यापूर्वीच लोकांनी रांगा लावल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं. खूप दिवसांनी दुकान उघडल्यामुळे काही ठिकाणी पहिल्या ग्राहकाला हार घालून त्याचं स्वागत दारू दुकान मालकांनी केल्याचे फोटोही व्हायरल होत आहेत.

Chhattisgarh: Social distancing norms being flouted as people in large numbers queue outside a liquor shop in Rajnandgaon. The state govt has allowed liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GfTzQP86Ip — ANI (@ANI) May 4, 2020

छत्तीसगडमध्ये उसळत्या गर्दीमुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे तीन तेरा वाजल्याचं दिसत आहे.

Karnataka: People line up at a liquor shop in Bengaluru as state government permits the sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/3SmTwlO1w1 — ANI (@ANI) May 4, 2020

छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमध्ये मात्र तुलनेने सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यात येत आहे.

Karnataka: People line up at a liquor shop in Bengaluru as state government permits the sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/3SmTwlO1w1 — ANI (@ANI) May 4, 2020

कर्नाटकातही साधारण अशीच परिस्थिती पाहायला मिळत आहे.

#WATCH: People stand in a queue outside a liquor shop at Desh Bandhu Gupta Road in Delhi. Govt has allowed sale of liquor in standalone shops, neighbourhood (colony) shops or shops in residential complexes. pic.twitter.com/aF1g9cbz7L — ANI (@ANI) May 4, 2020

देशाची राजधानी दिल्लीत दारू विकत घेण्याासाठी झुंबड उडाली आहे.

#WATCH: Police resorts to mild lathicharge outside a liquor shop in Kashmere Gate after social distancing norms were flouted by people outside the shop. #Delhi pic.twitter.com/XZKxrr5ThC — ANI (@ANI) May 4, 2020

दिल्लीत कश्मिरी गेट जवळ पोलिसांनी गर्दीला पांगवण्यासाठी सौम्य लाठीचार्ज करावा लागला.

People were not maintaining social distancing at this liquor store, therefore, we have closed it: Maninder Singh, SHO, Karol Bagh #Delhi https://t.co/qqa1VlM8l3 pic.twitter.com/seCTAUkAgV — ANI (@ANI) May 4, 2020

सोशल डिस्टन्सिंग न पाळल्यामुळे दिल्लीतील करोल बाग परिसरातील दारू विक्री करणारी दुकाने पोलिसांनी बंद केली आहेत.