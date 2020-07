देशात सलग सहाव्या दिवशी आढळले कोरोनाचे 45 हजारहून अधिक रुग्ण

गेल्या 24 तासात देशात 47 हजार 704 कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 14 लाख 83 हजार 157 वर गेली आहे. सलग सहाव्या दिवशी देशात 45 हजारहून अधिक रुग्ण सापडत आहेत.

Single-day spike of 47,704 positive cases & 654 deaths in India in the last 24 hours. Total #COVID19 positive cases stand at 14,83,157 including 4,96,988 active cases, 9,52,744 cured/discharged/migrated & 33,425 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/ebZnB29pMC — ANI (@ANI) July 28, 2020



आरोग्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 24 तासात 47 हजार 704 रुग्ण सापडले आहेत. तर 654 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

The recovery rate among #COVID19 patients has increased to 64.23%. The recoveries/deaths ratio is 96.6%:3.4% now: Government of India https://t.co/ozAOv0Z1Eq pic.twitter.com/9pcyZ6rl7m — ANI (@ANI) July 28, 2020

आतापर्यंत 9 लाख 52 हजार 744 रुग्ण बरे झाले आहेत. त्यामुळे देशात एकूण 4 लाख 96 हजार 988 सक्रिय रुग्ण आहेत. देशात कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 96.6 टक्के इतके आहे.

The total number of #COVID19 samples tested up to 27th July is 1,73,34,885 including 5,28,082 samples tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/97Wft8sew3 — ANI (@ANI) July 28, 2020



27 जुलै रोजी 5 लाख 28 हजार कोरोना टेस्ट करण्यात आल्या. आतापर्यंत 1 कोटी 73 लाख 34 हजार 885 टेस्ट करण्यात आल्या आहेत.