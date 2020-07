आसाममध्ये पूराचा कहर सुरूच, नागरिकासंह वन्य प्राण्यांनाही फटका

गेल्या काही दिवसांपासून आसाममध्ये पुराचा कहर सुरूच आहे. तिनसुकिया भागात मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक नागरिकांची घरे पाण्यात बुडाली असून रस्त्यांचे रुपांतर नद्यांमध्ये झाले आहेत. आसाममध्ये आतापर्यंत 150 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. संयुक्त राष्ट्राने आसामला मदत करण्याची तयारी दाखवली आहे.

Assam: Normal life has been disrupted due to floods in Tinsukia caused by heavy rainfall in the the region pic.twitter.com/XonEjff62x

