सलग तिसऱ्य़ा दिवशी देशात आढळले कोरोनाचे 30 हजारहून अधिक रुग्ण, 671 रुग्णांचा मृत्यू

देशात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 34 हजार 884 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे देशातील एकूण रुग्णांची संख्या 10 लाख 38 हजार 716 वर पोहोचली आहे. तसेच आतापर्यंत 6 लाख 53 हजार 750 रुग्ण बरे झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. गेल्या 24 तासांत 671 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकूण मृतांचा आकडा 26 हजार 273 वर पोहोचला आहे. सध्या देशात 3 लाख 58 हजार 692 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत.

