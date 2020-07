गेल्या 24 तासात राज्यात आढळले कोरोनाचे 8 हजार 348 रुग्ण, पाच हजारहून अधिक रुग्ण कोरोनामुक्त

राज्यात गेल्या 24 तासात 8 हजार 348 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामुळे राज्यातील एकूण कोरोना रुग्णांची संख्या 3 लाख 937 वर पोहोचली आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ही माहिती दिली आहे.

The current count of COVID19 patients in the state of Maharashtra is 300937. Today,newly 8348 patients have been identified as positive.Also newly5306 patients have been cured today,totally 165663 patients are cured & discharged from the hospitals Total Active patients are123377.

