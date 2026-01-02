राहुल नार्वेकर यांच्या भितीने उमेदवार बेपत्ता, पोलिसांनी त्यांना सुरक्षा द्यावी; खासदार अरविंद सावंत यांची मागणी

मुंबईतील महायुती आघाडीच्या संदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) चे खासदार अरविंद सावंत यांनी आरोप केला की विरोधकांकडून दबाव टाकला जात आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांचा भाऊ निवडणूक लढवत असून तो अशोक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सध्या निवडणूक लढवणारा हा उमेदवार गेल्या तीन दिवसांपासून विधानसभाध्यक्षांच्या भीतीमुळे बेपत्ता असून तो स्वतःच्या घरीही गेलेला नाही, असा दावा सावंत यांनी केला. संबंधित उमेदवाराला संरक्षण देण्यासाठी मुंबई पोलिस आयुक्तांनी सुरक्षा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मनसे–शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युतीबाबत बोलताना अरविंद सावंत म्हणाले की या आघाडीबाबत आम्हाला पूर्ण आत्मविश्वास आहे आणि मुंबईकरांना माहिती आहे की “ठाकरे ब्रँड हाच एकमेव ब्रँड आहे.” राज ठाकरे आमच्यात सामील झाल्यामुळे आमची ताकद वाढली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
#WATCH | Mumbai | On Mahayuti alliance, Shiv Sena (UBT) MP Arvind Sawant says, “They are pressurising… A brother of the Maharashtra Assembly Speaker is contesting, under Ashok Patil… The one who is contesting right now has been absconding for 3 days under the fear of the… pic.twitter.com/OzuAzybfY4
