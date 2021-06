धोनीच्या ‘या’ फोटोमुळे नेटकरी भडकले, नेहमी कौतुक करणाऱ्यांनीच आज ट्रोल केले

वादविवादापासून दूर राहणारा आणि मैदानावर देखील ‘कॅप्टन कूल’ या नावाने प्रसिद्ध असणारा टीम इंडियाचा माजी कर्णधार आणि खेळाडू महेंद्रसिंग धोनीचा एक फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून यामुळे नेटकरी भडकले आहेत. इंडियन प्रीमिअर लीगमधील फ्रेंचायजी चेन्नई सुपर किंग्जने आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर हा फोटो शेअर केला आहे. यामुळे नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून धोनीही ट्रोल होत आहे.

चेन्नई सुपर किंग्जने आपल्या अधिकृत इंन्स्टाग्राम अकाउंटवर धोनीचा एक फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये धोनी एका लाकडाच्या बोर्डाशेजारी लाल रंगाच्या टी शर्टमध्ये उभा असल्याचे दिसते. या लाकडी बोर्डवर ‘PLANT TREES SAVE FOREST’ (झाडे लावा, जंगल वाचवा) असे लिहिण्यात आलेले आहे. या फोटोसोबत ‘सीएसके’ने ‘आपल्या विचारांचे बी लावणारा थाला’ असे कॅप्शन दिले आहे.

सीएसकेने शेअर केलेला हा फोटो हिमाचल प्रदेशमधील ‘मिना बाग हाऊस’चा आहे. धोनीचा हा फोटो व्हायरल झाला आहे. फोटोमध्ये लाकडी बोर्डासह सर्व गोष्टी लाकडापासून बनवण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यानंतर नेटकऱ्यांनी एका लाकडाच्या बोर्डवर दोन शब्द खरडून जंगल वाचवता येत नाही असे खडे बोल धोनीला सुनावले. या फोटोमुळे धोनी ट्रोल होत असल्याचे पाहून फार्माहाऊसच्या मालकाने येथील सर्व वस्तू टाकाऊ लाकडापासून तयार करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

नेटकऱ्यांचा संताप

दरम्यान, नेटकऱ्यांनी धोनीला ट्रोल केले आहे. हे म्हणजे एखाद्या सिगारेट कंपनीने कॅन्सर रुग्णालय बनवण्यासारखे आहे, असा टोपणाही नेटकऱ्यांनी लगावला आहे.

The quote is written on a wood & they say ” Plant Trees , Save Forest ” Like a cigarette company built a cancer hospital. https://t.co/jtR1ZygW4x — গোপাল নাথ (@Gopalnath97) June 25, 2021

Cut a tree nd write on it.

“Plant trees & save forest” pic.twitter.com/fseRS0fDUB — Rahul Shrivastava (@Rahulshrivstava) June 26, 2021

Unfortunately he is standing in the middle of deforested woods. Enna thala ? ☹️ #chennaiipl #Dhoni https://t.co/2XVs1krFM0 — Deepakraj (@DeepakWr10) June 25, 2021